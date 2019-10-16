سياسة
3 دقيقة قراءة
مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الأربعاء، مرسوماً دستورياً يقضي بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، بعد ساعات من إعلان "الحركة الشعبية - قطاع الشمال"، تعليق المفاوضات مع الحكومة.
مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في كل أنحاء السودان
البرهان يصدر مرسوماً دستورياً يقضي بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان / AFP
16 أكتوبر 2019

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان الأربعاء، مرسوماً دستورياً بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد. جاء ذلك في بيان للمجلس بعد ساعات من إعلان "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، تعليق التفاوض مع الحكومة.

وأوردت وكالة السودان للأنباء إعلان البرهان وقف إطلاق النار "في كل أنحاء البلاد اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم".

وتقاتل "الحركة الشعبية - قطاع الشمال" القوات الحكومية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ 2011.

وأعلنت الحركة الأربعاء، تعليق التفاوض مع الحكومة، وقالت إن قوات تابعة للجيش السوداني خرقت الثلاثاء وقف العدائيات بمساعدة قوات الدعم السريع، إذ نصبت أكمنة واحتلت مواقع تسيطر عليها الحركة في جنوب كردفان واحتجزت 13 مواطناً.

وشددت على أنها لن تباشر التفاوض إلا بعد تنفيذ شروطها، وهي "إصدار إعلان موثق بوقف العدائيات من جانب الحكومة، وإطلاق سراح المحتجزين لديها وتسليمهم إلى الحركة الشعبية، والانسحاب الفوري من المناطق التي سيطرت عليها".

وانطلقت في عاصمة جنوب السودان جوبا الاثنين، مفاوضات بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، على أمل التوصل إلى تسوية سلمية تعزّز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

وتضمّ الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلَّحة متمردة هي "تحرير السودان" و"العدل والمساواة" في إقليم دارفور، و"الحركة الشعبية - قطاع الشمال" في جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ويعيش السودان منذ 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهراً وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السُّلْطة خلالها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قائدة الحراك الشعبي.

ويُعَدّ ملفّ إحلال السلام أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك، أول حكومة في البلاد منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us