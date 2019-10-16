استقطبت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4 مليارات و282 مليون دولار، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب من العام الجاري، في مؤشر إلى ثقة رؤوس الأموال الأجنبية بالاقتصاد المحلي.

وفق بيانات البنك المركزي التركي، شهدت نسبة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا، في الفترة من يناير إلى أغسطس، ارتفاعاً بنسبة 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتظهر البيانات قدرة تركيا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم التحديات الاقتصادية التي واجهتها اعتباراً من أغسطس 2018، وأثّرت على العملة المحلية ونسب التضخم، قبل أن تعاود تسجيل استقرار تدريجي.

وأوردت البيانات أن تركيا استقطبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 4 مليارات و282 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة، وأن بلدان الاتحاد الأوروبي تصدرت قائمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا.

وتبلغ حصة بلدان تكتل الاتحاد الأوروبي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى تركيا، خلال الفترة المذكورة نحو 2.3 مليار دولار بنسبة 53.7%.

وكانت بلدان القارة الآسيوية ثانياً بعد الاتحاد الأوروبي، بقيمة 1.7 مليار دولار تشكل نسبتها 39.7%، وفق بيانات البنك المركزي.

وحضرت الولايات المتحدة في قائمة المستثمرين الأجانب داخل تركيا خلال أول 8 شهور من 2019، بقيمة استثمارات 306 ملايين دولار، ونحو 31 مليون دولار قدمت من القارة الإفريقية.

وكانت تركيا قد جذبت في الفترة ذاتها من 2018، استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 2.7 مليار دولار من بلدان الاتحاد الأوروبي، و885 مليون دولار من بلدان آسيا، و227 من الولايات المتحدة الأمريكية، واستثمارات خارجية بقيمة مليون دولار من إفريقيا.

ومن ناحية ترتيب البلدان، تصدرت المملكة المتحدة وقطر وأذربيجان وهولندا واليابان، قائمة البلدان التي نفذت استثمارات أجنبية مباشرة في تركيا، خلال الفترة ذاتها.

وأفادت المعطيات أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمستثمرين البريطانيين المقيمين في تركيا، بلغت 696 مليون دولار، أي ما يعادل 16.3% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشارت أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أقامها المستثمرون القطريون في تركيا بلغ 569 مليون دولار، والأذريون 564 مليون دولار، والهولنديون 458 مليون دولار، واليابانيون 304 ملايين دولار.

وفي الفترة ذاتها، كانت إيطاليا أبرز البلدان التي شهدت أكبر انخفاض في الاستثمارات المباشرة بتركيا، حيث انخفضت قيمة استثمارات المستثمرين الإيطاليين المقيمين في تركيا إلى 394 مليون دولار.

ولفتت البيانات إلى أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة، كان القطاع الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خلال الفترة المذكورة.

فيما جاء قطاع التعدين والمنتجات النفطية المكررة في المرتبة الثانية، بواقع 421 مليون دولار، والمنتجات الكيماوية في المرتبة الثالثة بواقع 419 مليون دولار.

وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للأفراد لغير المقيمين 721 مليون دولار، أي ما يعادل 16.8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.