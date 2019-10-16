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أردوغان يؤكد عزم تركيا تطهير المنطقة الممتدة من منبج السورية إلى الحدود التركية مع العراق، ومسؤولون أوروبيون يستبعدون فرض عقوبات على تركيا.

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الرئيس التركي: سنطهر المنطقة من منبج السورية حتى حدود العراق من الإرهاب

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده عازمة على تطهير المنطقة الممتدة من مدينة منبج السورية حتى بداية الحدود التركية مع العراق في إطار عملية "نبع السلام". جاء ذلك في كلمة خلال القمة السابعة لـ"المجلس التركي" للدول الناطقة بالتركية بالعاصمة الأذرية باكو. [TRT عربي]

وقال أردوغان: "خلال فترة قصيرة سنؤمّن المنطقة الممتدة من منبج حتى بداية حدودنا مع العراق، لضمان عودةٍ طوعية لمليون سوري إلى منازلهم في المرحلة الأولى ومليونَي سوري في المرحلة الثانية"، مؤكداً مواصلة محاربة الإرهاب شمالي سوريا. [الأناضول]

وأضاف أردوغان: "سنواصل كفاحنا عبر عملية نبع السلام إلى أن يزدهر الشمال السوري ونصل إلى أهدافنا"، لافتاً إلى أن عملية نبع السلام طهّرت، حتى صباح الثلاثاء، مساحة قدرها نحو ألف كيلومتر مربع من تنظيم PKK/YPG الإرهابي. [TRT عربي]

مسؤولون أوروبيون يستبعدون فرض عقوبات على تركيا ويؤكدون حقها في الدفاع عن نفسها

أعلن مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الألمانية الثلاثاء، أن فرض عقوبات اقتصادية محتملة على تركيا ليس ضمن أجندة الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، إن قمة زعماء الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها الأسبوع الحالي ستبحث عملية نبع السلام التركية وقضية اللاجئين السوريين. [الأناضول]

في السياق ذاته، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاثنين، إن تركيا كانت ولا تزال تواجه تهديدات من تنظيم PKK الإرهابي، وعليها الدفاع عن نفسها ضد هذه التهديدات. [TRT عربي]

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت عملية نبع السلام تدخل ضمن نطاق "حقّ الدفاع المشروع عن النفس" لدى مواثيق الأمم المتَّحدة والمادة الخامسة حول الدفاع المشترك لدى حلف شمال الأطلسي، قال الوزير البريطاني: "هذا وضع لم نُرِدْه أن يتطور بهذا الشكل، إلا أن ما حدث حدث، ونحاول الآن التأكُّد من مراعاة حقوق الإنسان في هذه العملية". [TRT عربي]