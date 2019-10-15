سياسة
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نبع السلام.. ضبط كميات كبيرة من العتاد في تل أبيض ومحيطها
ضبطت القوات المشاركة في عملية نبع السلام كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، منها قذائف هاون ومنصات لإطلاقها وقطع أسلحة ثقيلة متنوعة وطلقات بنادق آلية، في أثناء تمشيط مدينة تل أبيض ومحيطها بعد تحريرهما من الإرهابيين الأحد.
نبع السلام.. ضبط كميات كبيرة من العتاد في تل أبيض ومحيطها
يالقوات المشاركة في عملية نبع السلام تضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة  أثناء تمشيط تل أبيض ومحيطها بعد تحريرهما / AA
15 أكتوبر 2019

ضبطت القوات المشاركة في عملية نبع السلام كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، في أثناء تمشيط مدينة تل أبيض ومحيطها، بعد تحريرهما من الإرهابيين.

ويواصل عناصر الجيش الوطني السوري المشاركون في العملية التي أطلقها الجيش التركي، تمشيط المدينة التي ظلّت خاضعة لسيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي لنحو 4 أعوام ونصف.

وأبلغت القوات عن ضبطها قذائف هاون ومنصات لإطلاقها، وقطع أسلحة ثقيلة متنوعة، وطلقات بنادق آلية، بين الأسلحة والذخيرة العائدة للإرهابيين.

والأحد حرّر الجيشان التركي والوطني السوري، مدينة تل أبيض الاستراتيجية في منطقة شرق نهر الفرات بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيمات الإرهابية.

والأربعاء أطلق الجيشان التركي والوطني السوري عملية نبع السلام العسكرية في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإقامة منطقة آمنة يعود إليها اللاجئون السوريون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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