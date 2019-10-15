ضبطت القوات المشاركة في عملية نبع السلام كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، في أثناء تمشيط مدينة تل أبيض ومحيطها، بعد تحريرهما من الإرهابيين.

ويواصل عناصر الجيش الوطني السوري المشاركون في العملية التي أطلقها الجيش التركي، تمشيط المدينة التي ظلّت خاضعة لسيطرة تنظيم PKK/YPG الإرهابي لنحو 4 أعوام ونصف.

وأبلغت القوات عن ضبطها قذائف هاون ومنصات لإطلاقها، وقطع أسلحة ثقيلة متنوعة، وطلقات بنادق آلية، بين الأسلحة والذخيرة العائدة للإرهابيين.

والأحد حرّر الجيشان التركي والوطني السوري، مدينة تل أبيض الاستراتيجية في منطقة شرق نهر الفرات بعد اشتباكات عنيفة مع عناصر التنظيمات الإرهابية.

والأربعاء أطلق الجيشان التركي والوطني السوري عملية نبع السلام العسكرية في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإقامة منطقة آمنة يعود إليها اللاجئون السوريون.