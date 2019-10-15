سياسة
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تركيا تدعو إلى التعقل بشأن احتمالية التحقيق حول التحية العسكرية لمنتخبها
دعا وزير الشباب والرياضة التركي محمد قصاب أوغلو الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، للتعقل بشأن التحقيق حول التحية العسكرية التي أدّاها لاعبو المنتخب التركي للجنود المشاركين في عملية نبع السلام، عقب تسجيل هدف التعادل أمام المنتخب الفرنسي.
تركيا تدعو إلى التعقل بشأن احتمالية التحقيق حول التحية العسكرية لمنتخبها
لاعبو المنتخب التركي الوطني لكرة القدم احتفلوا بهدف التعادل أمام المنتخب الفرنسي بأداء تحية عسكرية للجنود المشاركين في عملية نبع السلام / AA
15 أكتوبر 2019

دعا وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو الثلاثاء، الاتِّحاد الأوروبيّ لكرة القدم (يويفا)، إلى التعقل بشأن احتمالية التحقيق حول التحية العسكرية التي أدّاها لاعبو المنتخب التركي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، في إطار تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وتساءل قصاب أوغلو في تصريحات صحفية، عن سبب الصمت حيال تحية عسكرية مماثلة أدّاها لاعب المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان في مناسبة سابقة، والانشغال فقط بتحية لاعبي المنتخب التركي.

واحتفل اللاعبون الأتراك بهدف التعادل أمام المنتخب الاثنين، بأداء التحية العسكرية للجنود الأتراك المشاركين في عملية نبع السلام شمالي سوريا.

والأربعاء، أطلق الجيشان التركي والوطني السوري عملية نبع السلام العسكرية في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإقامة منطقة آمنة يعود اللاجئون السوريون إليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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