دعا وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو الثلاثاء، الاتِّحاد الأوروبيّ لكرة القدم (يويفا)، إلى التعقل بشأن احتمالية التحقيق حول التحية العسكرية التي أدّاها لاعبو المنتخب التركي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، في إطار تصفيات كأس أمم أوروبا 2020.

وتساءل قصاب أوغلو في تصريحات صحفية، عن سبب الصمت حيال تحية عسكرية مماثلة أدّاها لاعب المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان في مناسبة سابقة، والانشغال فقط بتحية لاعبي المنتخب التركي.

واحتفل اللاعبون الأتراك بهدف التعادل أمام المنتخب الاثنين، بأداء التحية العسكرية للجنود الأتراك المشاركين في عملية نبع السلام شمالي سوريا.

والأربعاء، أطلق الجيشان التركي والوطني السوري عملية نبع السلام العسكرية في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإقامة منطقة آمنة يعود اللاجئون السوريون إليها.