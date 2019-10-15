سياسة
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ليبيا.. قوات الوفاق تستعيد السيطرة على معسكر اليرموك
قال المتحدث باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي الثلاثاء، إن قوات حكومة الوفاق الليبية نجحت في استعادة السيطرة على معسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس، بعد تجدُّد المواجهات المسلحة مع قوات خليفة حفتر.
ليبيا.. قوات الوفاق تستعيد السيطرة على معسكر اليرموك
قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية تستعيد السيطرة على معسكر اليرموك جنوبي طرابلس / AA
15 أكتوبر 2019

استعادت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الثلاثاء، السيطرة على معسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس، بعد تجدُّد المواجهات المسلحة مع قوات خليفة حفتر.

وقال المتحدث باسم عملية بركان الغضب مصطفى المجعي، إن قوات الوفاق بدأت صباح الثلاثاء عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على تمركزات فقدتها سابقاً، وفقاً لوكالة الأناضول.

وأضاف المجعي أن قوات الوفاق نجحت في استعادة السيطرة على معسكر اليرموك وعمارات شارع الخلاطات بالكامل جنوبي طرابلس. ولفت المتحدث إلى أن سلاح الجوّ التابع للوفاق، نفّذ الثلاثاء أربع طلعات قتالية، استطاع خلالها تدمير 6 سيارات مسلحة تابعة لحفتر.

وأوضح المجعي أن الاشتباكات كانت في محور الخلاطات واليرموك والنهر جنوبي طرابلس.

ومنذ عام 2011 تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حاليّاً بين حفتر وحكومة الوفاق المعترَف بها دوليّاً.

وتشنّ قوات حفتر منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً متعثراً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مما أجهض جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين بحثاً عن حل سياسي للنزاع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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