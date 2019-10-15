قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاثنين، إن تركيا كانت ولا تزال تواجه تهديدات من تنظيم PKK الإرهابي، وعليها الدفاع عن نفسها ضدّ هذه التهديدات.

جاء ذلك في معرض تعليقه على عملية نبع السلام التركية شرق نهر الفرات شمالي سوريا، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) بالعاصمة البريطانية لندن، وَفْقًا لما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت عملية نبع السلام تدخل ضمن نطاق "حقّ الدفاع المشروع عن النفس" لدى مواثيق الأمم المتَّحدة والمادة الخامسة حول الدفاع المشترك لدى حلف شمال الأطلسي، قال الوزير البريطاني: "هذا وضع لم نُرِدْه أن يتطور بهذا الشكل، إلا أن ما حدث حدث، ونحاول الآن التأكُّد من مراعاة حقوق الإنسان في هذه العملية".

تأتي تصريحات وزير الدفاع البريطاني، تزامنًا مع اعتراض لندن على محاولات تعليق صادرات الأسلحة من دول الاتِّحاد الأوروبيّ إلى تركيا.

والأربعاء أطلق الجيشان التركي والوطني السوري عملية نبع السلام العسكرية في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإقامة منطقة آمنة يعود إليها اللاجئون السوريون.