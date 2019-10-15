سياسة
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وزير الدفاع البريطاني: تركيا تتعرض لتهديدات PKK وعليها الدفاع عن نفسها
خلال كلمة ألقاها الاثنين أمام الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعاصمة البريطانية لندن، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، إن تركيا كانت ولا تزال تواجه تهديدات من تنظيم PKK الإرهابي، وعليها الدفاع عن نفسها ضدّ هذه التهديدات.
وزير الدفاع البريطاني: تركيا تتعرض لتهديدات PKK وعليها الدفاع عن نفسها
وزير الدفاع البريطاني بن والاس يقول إن تركيا عليها أن تدافع عن نفسها من تهديدات PKK الإرهابي / Reuters
15 أكتوبر 2019

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاثنين، إن تركيا كانت ولا تزال تواجه تهديدات من تنظيم PKK الإرهابي، وعليها الدفاع عن نفسها ضدّ هذه التهديدات.

جاء ذلك في معرض تعليقه على عملية نبع السلام التركية شرق نهر الفرات شمالي سوريا، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية البرلمانية لحلف الشمال الأطلسي (الناتو) بالعاصمة البريطانية لندن، وَفْقًا لما ذكرته صحيفة تايمز البريطانية.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كانت عملية نبع السلام تدخل ضمن نطاق "حقّ الدفاع المشروع عن النفس" لدى مواثيق الأمم المتَّحدة والمادة الخامسة حول الدفاع المشترك لدى حلف شمال الأطلسي، قال الوزير البريطاني: "هذا وضع لم نُرِدْه أن يتطور بهذا الشكل، إلا أن ما حدث حدث، ونحاول الآن التأكُّد من مراعاة حقوق الإنسان في هذه العملية".

تأتي تصريحات وزير الدفاع البريطاني، تزامنًا مع اعتراض لندن على محاولات تعليق صادرات الأسلحة من دول الاتِّحاد الأوروبيّ إلى تركيا.

والأربعاء أطلق الجيشان التركي والوطني السوري عملية نبع السلام العسكرية في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وإقامة منطقة آمنة يعود إليها اللاجئون السوريون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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