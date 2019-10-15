أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده عازمة على تطهير المنطقة الممتدة من مدينة منبج السورية حتى بداية الحدود التركية مع العراق في إطار عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في كلمة خلال القمة السابعة لـ"المجلس التركي" للدول الناطقة بالتركية بالعاصمة الأذرية باكو.

وقال أردوغان: "خلال فترة قصيرة سنؤمّن المنطقة الممتدة من منبج حتى بداية حدودنا مع العراق، لضمان عودة طوعية لمليون سوري إلى منازلهم في المرحلة الأولى ومليونَي سوري في المرحلة الثانية".

وأكد مواصلة محاربة الإرهاب في شمال سوريا، مضيفاً: "سنواصل كفاحنا عبر عملية نبع السلام إلى أن يزدهر الشمال السوري ونصل إلى أهدافنا".

وأوضح أن عملية نبع السلام طهرت حتى صباح الثلاثاء مساحة قدرها نحو ألف كيلومتر مربع من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، الأمر الذي نددت به بعض الدول الأوروبية والعربية، فيما رآه البعض الآخر حقاً لتركيا من أجل تأمين حدودها وحماية أمنها القومي.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.