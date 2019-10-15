سياسة
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ماليزيا تعتزم مشاركة تركيا في إنتاج مركبات قتالية مدرعة
شدد وزير الدفاع الماليزي محمد سابو، في كلمة له ببرلمان بلاده، على أهمية إنتاج الأسلحة والمركبات العسكرية بالنسبة لأمن ماليزيا، مشيراً إلى أن بلاده ستعمل مع تركيا على إنتاج مركبات قتالية مدرعة.
ماليزيا تعتزم مشاركة تركيا في إنتاج مركبات قتالية مدرعة
 وزير الدفاع الماليزي أعلن أن بلاده ستعمل مع تركيا على إنتاج مركبات قتالية مدرعة / AA
15 أكتوبر 2019

أعلن وزير الدفاع الماليزي محمد سابو الثلاثاء، أن بلاده ستعمل مع تركيا على إنتاج مركبات قتالية مدرعة.

جاء ذلك رداً على سؤال أحد أعضاء البرلمان من تكتل المعارضة بشأن إنتاج ماليزيا مركبات قتالية مدرعة.

وخلال جلسة البرلمان، قال "سابو" إن تركيا واحدة من البلدان التي تتعاون معها ماليزيا في مجال الصناعات الدفاعية.

وأشار إلى زيارة رئيس الوزراء مهاتير محمد في 27 يوليو/تموز الماضي إلى أنقرة واطلاعه على الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا العسكرية في تركيا.

ولفت وزير الدفاع الماليزي إلى أهمية إنتاج الأسلحة والمركبات العسكرية بالنسبة لأمن البلاد، داعياً شركات بلاده لاتخاذ إجراءات لاستكمال أوجه القصور في مختلف مجالات الصناعات الدفاعية.

وشدد سابو على أن حكومة بلاده تواصل جهودها في البحث والتطوير بمجال الصناعات العسكرية لتحتل مركزاً بين الدول المنتجة للتكنولوجيا العسكرية في السنوات المقبلة.

ويسعى قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا إلى تحقيق نجاحات كبيرة فيما يتعلق بتصدير الأنظمة البرية والجوية والبحرية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي خلال المرحلة القادمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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