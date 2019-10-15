سياسة
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الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة جديدة لخروج بريطانيا
كشفت هيئة الإذاعة البريطانية BBC الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة جديدة لاتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد، وتعهد رئيس الوزراء البريطاني بإخراج بلاده من الاتحاد في الموعد المقرر نهاية الشهر الجاري، سواء جرى التوصل إلى اتفاق أم لا.
الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة جديدة لخروج بريطانيا
تعثرت محاولات التوصل إلى اتفاق بسبب خطط الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة / Reuters
15 أكتوبر 2019

قالت هيئة الإذاعة البريطانية BBC الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يدرس عقد قمة طارئة جديدة لاتفاق خروج بريطانيا من التكتل.

وأضافت أن قمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجديدة قد تعقد بحلول نهاية الشهر الحالي.

وتغادر بريطانيا الكتلة الأوروبية المكونة من 28 دولة في 31 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، وقد تعثرت محاولات التوصل إلى اتفاق بسبب خطط الحدود بين إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي وإيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة.

لكن المفاوضات تكثفت الأسبوع الماضي بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الإيرلندي ليو فرادكار إن بإمكانهما رؤية "طريق" نحو اتفاق انفصال.

ويقول الجانبان إنه لا تزال فجوات كبيرة موجودة، ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن جسرها في الوقت المناسب أم لا.

وفي وقت سابق، تعهد رئيس الوزراء البريطاني بإخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر 31 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سواء توصل إلى اتفاق مع بروكسل أم لا، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة، وتسبب في حصول انشقاقات داخل حزبه.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال قمة المجلس الأوروبي المقبلة في 17-18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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