سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 15 أكتوبر/تشرين الأول 2019
وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قرارات جامعة الدول العربية بالمتخبطة التي لن تقدّم ولن تؤخّر / AA
15 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يقول لجامعة الدول العربية "قراراتكم المتخبطة لن تقدّم أو تؤخر"، والسراج يندد بقتل طيران حفتر 3 أطفال في طرابلس ويصفها بـ"جريمة حرب وحشية".

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أردوغان للجامعة العربية: قراراتكم المتخبطة لن تقدّم أو تؤخّر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرارات جامعة الدول العربية التي صدرت خلال اجتماع طارئ دعت إليه دول عربية لمناقشة عملية نبع السلام العسكرية التي تنفّذها تركيا، تصدر وفق أهواء تلك الدول ومواقفها تجاه تركيا، واصفا إياها بالقرارات المتخبطة التي لن تقدّم ولن تؤخّر. [TRT عربي]

وأكّد أردوغان أن بلاده عازمة على الاستمرار في عملية نبع السلام العسكرية التي أطلقتها في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا لتطهير المنطقة من التنظيمات الإرهابية التي تهدّد تركيا، ولتأمين عودة السوريين إلى بلادهم. [TRT عربي]

    السراج: قتْل طيران حفتر 3 أطفال جريمة حرب وحشية

    قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، إن ما ارتكبه طيران اللواء المتقاعد خليفة حفتر بقصف منزل بالعاصمة طرابلس، هو جريمة حرب وحشية لن تمر دون عقاب، فيما دعت بعثة الأمم المتَّحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري لهذه الهجمات التي وصفتها بالعشوائية الطائشة التي تستخفّ بحياة الأبرياء. [TRT عربي]

    وحثّت البعثة الدول الأعضاء والهيئات الدولية ذات الصلة على بذل كل الجهود الممكنة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حدّ للانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ليبيا. [TRT عربي]

    وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهوداً كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، وتسعى حاليّاً إلى عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية للبحث عن حلّ سياسي ينهي النزاع. [الأناضول]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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