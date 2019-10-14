أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس الاثنين، فوز المرشح المستقل قيس سعيّد، بالانتخابات الرئاسية، وفق نتائج رسمية أولية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة بالعاصمة تونس لإعلان النتائج.

وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، إن المرشح قيس سعيّد حصل على 72.71% من الأصوات، بمجموع مليونين و777 ألفاً و931 صوتاً، مقابل 27.29% لمنافسه نبيل القروي، بمجموع مليون و42 ألفاً و894 صوتاً.

وأوضح بفون أن 3 ملايين و820 ألفاً و725 ناخباً، من أصل 7 ملايين و74 ألفاً و566 ناخبًا مسجَّلاً في الانتخابات الرئاسية، شاركوا في التصويت.