سياسة
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أقار: YPG الإرهابي أفرغ سجناً لعناصر من داعش الإرهابي شمالي سوريا
أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أنّ عناصر تنظيم YPG الإرهابي فتحت أبواب سجن لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا. وقال أقار: "عندما وصلنا إلى سجن كان فيه عناصر من داعش (شمال سوريا) وجدنا أنّ عناصر YPG قد أخلته".
أقار: YPG الإرهابي أفرغ سجناً لعناصر من داعش الإرهابي شمالي سوريا
وزير الدفاع التركي يقول إن عناصر تنظيم YPG الإرهابي فتحت أبواب سجن لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي / AA
14 أكتوبر 2019

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، أنّ عناصر تنظيم YPG الإرهابي فتحت أبواب سجن لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الاثنين عقب لقاء جمع أقار بزعيمة حزب "إيي" التركي مرال أقشنار، في العاصمة أنقرة.

وقال أقار: "عندما وصلنا إلى سجن كان فيه عناصر من داعش (شمال سوريا) وجدنا أنّ عناصر YPG قد أخلته. ووثّقنا ذلك بالصور والفيديو. وبحثنا ذلك مع المعنيين من نظرائنا، وسنواصل ذلك".

وأكّد أكار أنّ هدف تركيا من عملية نبع السلام هو مكافحة الإرهاب بكل أشكاله.

وقال: "كفاحنا ليس فقط ضد تنظيم YPG، بل ضدّ جميع المنظمات الإرهابية لا سيما داعش. هدفنا الوحيد هو مكافحة الإرهاب".

وأشار وزير الدفاع إلى أنّ الجيش التركي سيطر على منطقتَي تل أبيض ورأس العين، مؤكّداً مواصلة الجهود من أجل السيطرة على باقي المنطقة.

وشدّد أقار على أنّ عملية نبع السلام حريصة كل الحرص على عدم إلحاق أي أذى بالمدنيين الأبرياء.

وقال إنه "من أجل عدم إلحاق أي أذى بأي إنسان بريء، بذلنا كل ما في وسعنا في وضع خطة العملية وتطبيقها وتنفيذها".

والأربعاء الماضي أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وتنظيم داعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، الأمر الذي ندّدَ به بعض الدول الأوروبية والعربية، فيما رآه البعض الآخر حقّاً لتركيا من أجل تأمين حدودها وحماية أمنها القومي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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