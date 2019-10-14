سياسة
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تويتر يراقب محتوى TRT WORLD ويُخفي بعض تغريداته
أخضعت منصة تويتر بعض محتوى قناة TRT WORLD للرقابة من خلال إخفائها بعض التغريدات، وذلك بعد استهداف المنصة حساب TRT WORLD على تويتر عقب إطلاق عملية نبع السلام العسكرية.
تويتر يراقب محتوى TRT WORLD ويُخفي بعض تغريداته
منصة تويتر تُخضِع بعض تغريدات حساب TRT WORLD للرقابة / AA
14 أكتوبر 2019

أخضعت منصة تويتر بعض محتوى قناة TRT WORLD للرقابة من خلال رسالة "محتوى هذه التغريدة يُعَدّ حسَّاساً"، وذلك بعد استهداف المنصة حساب TRT WORLD على تويتر عقب إطلاق عملية نبع السلام العسكرية في منطقة شرق الفرات.

وعلّق مدير المحتوى الرقمي في TRT WORLD يوسف أوزهان في تغريدة على حسابه على تويتر بقوله: "مع الأسف يراقب تويتر محتوى TRT WORLD منذ أسابيع، ويحذّر المتابعين من أن التغريدات تحتوى على (محتوى حساس)، والسبب معلوم".

وقال أوزهان: "زادت مراقبة تويتر وإخفاؤه محتوى TRT WORLD على المنصة في الأسبوع الأخير، إذ لاحظ متابعو الحساب إخفاء بعض محتوى TRT WORLD برسالة تحذيرية من تويتر بأن المحتوى يُعتبر حسَّاساً".

وأشار أوزهان إلى أن الأخبار المنشورة على حساب TRT WORLD لا تختلف عن أخبار الوكالات الإعلامية الدولية الأخرى، وقال إن "محتوى المنشورات تَضمَّن أخباراً عن قتل 18 مدنياً وفقدهم أرواحهم، ومحتويات عن المدنيين الذين يحاولون البقاء في قضاء أقجة قلعة التركي المحاذي للحدود مع سوريا، وهو ما أخفاه تويتر وأخضعه للرقابة.

وتنشر منصة TRT WORLD، مع وكالات الإعلام الغربية مثل الغارديان وشبكة CNN، محتوى يتعلق بعملية نبع السلام العسكرية في منطقة شرق الفرات، وعلى الرغم من تعرُّض بعض تغريدات حساب TRT WORLD للرقابة فإن حسابات الوكالات الغربية الأخرى لم تراقبها المنصة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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