وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، إلى الرياض في زيارة إلى الشرق الأوسط يبدأ فيها بالمملكة العربية السعودية، لإبرام اتفاق بين موسكو والرياض حول النفط، إضافة إلى مناقشة سبل تخفيف حدة التوتر المتصاعد في المنطقة بين إيران والسعودية.

وحظي بوتين باستقبال رسمي من قبل العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد قبيل محادثاتهما، إضافة إلى قيام حرس الشرف من الجنود السعوديين بتحية بوتين حينما نزل من درج طائرته.

وتأتي زيارة بوتين بعد سفر الملك سلمان إلى موسكو في زيارة رسمية في أكتوبر/تشرين الأول 2017، وتأتي أيضاً فيما تحاول المملكة إبرام علاقة أوثق مع روسيا، بخاصة بعد دعمها منظومة أوبك في الحد من إنتاجها من النفط للمساعدة في رفع أسعار الطاقة العالمية.

وكان التقارب بين البلدين واضحاً خلال السنوات الأخيرة، إذ زار الملك سلمان روسيا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، في زيارة كانت الأولى من نوعها في تاريخ المملكة.

وعشية زيارته، قال بوتين في مقابلة أجرتها معه قنوات ناطقة بالعربية "سنعمل مع المملكة العربية السعودية ومع شركائنا وأصدقائنا الآخرين في العالم العربي من أجل تحييد محاولات زعزعة استقرار السوق إلى الصفر وتقليلها".

وأوضح مستشار الكرملين يوري أوشاكوف أن التعارض في المواقف بين الرياض وأنقرة بشأن الملف السوري سيندرج على جدول أعمال محادثات بوتين مع القادة السعوديين.

ومن المتوقع أن تشهد الزيارة إبرام حوالى ثلاثين اتفاقاً وعقداً، بينها عشرة في قطاعات التكنولوجيا المتطورة ولا سيما الذكاء الصناعي والطاقة والبنى التحتية بقيمة تزيد عن ملياري دولار، سيوقعها الصندوق السيادي الروسي.

وبعد السعودية، يتوجه بوتين الثلاثاء إلى الإمارات العربية المتحدة حيث سيلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان.