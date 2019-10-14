رفع الجيش الوطني السوري علمه على سارية عالية في مدينة تل أبيض، عقب تحريرها من الإرهابيين الأحد.

وأنزل عناصر الجيش الوطني، راية ترمز لتنظيم YPG/PKK الإرهابي، من السارية الواقعة في الجزء الغربي من المدينة.

وعقب ذلك رفعوا عوضاً عنها علم الجيش الوطني السوري، الأمر الذي شوهد من مدينة أقجة قلعة بولاية شانلي أورفا التركية، المقابلة لتل أبيض.

والأحد، حرر الجيشان التركي والوطني السوري مدينة تل أبيض الاستراتيجية في منطقة شرقي نهر الفرات، بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية للقضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.