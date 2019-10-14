عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات خاقان فيدان ومجموعة من قادة القوات المسلحة التركية لمناقشة آخر التطورات في عملية نبع السلام والمنطقة.

وخلال الاجتماع المطول الذي عُقد فجر الاثنين، في مقر وزارة الدفاع، أجريت اتصالات مرئية مع القادة العسكريين في مختلف المناطق وتقييم كل العمليات العسكرية في الميدان، إضافة إلى تبادل معلومات مع الطرفين الروسي والأمريكي لضمان تحقيق العملية بشكل آمن.

وتتواصل عملية نبع السلام العسكرية بنجاح كما هو مخطط لها، في حين يواصل وزير الدفاع ومجموعة من القادة العسكريين اجتماعاتهم المكثفة لإدارة العملية العسكرية.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.