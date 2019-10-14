سياسة
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اجتماع لكبار القادة العسكريين الأتراك لبحث تطورات "نبع السلام"
اجتمع وزير الدفاع التركي ورئيسا الأركان وجهاز الاستخبارات فجر الاثنين، لمناقشة التطورات المتعلقة بعملية نبع السلام شمالي سوريا، وتبادل القادة العسكريون المعلومات مع الطرفين الروسي والأمريكي لضمان تحقيق العملية بشكل آمن.
اجتماع لكبار القادة العسكريين الأتراك لبحث تطورات "نبع السلام"
القادة العسكريون تبادلوا معلومات مع الطرفين الروسي والأمريكي لضمان تحقيق العملية العسكرية بشكل آمن / AA
14 أكتوبر 2019

عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة للجيش التركي يشار غولر ورئيس جهاز الاستخبارات خاقان فيدان ومجموعة من قادة القوات المسلحة التركية لمناقشة آخر التطورات في عملية نبع السلام والمنطقة.

وخلال الاجتماع المطول الذي عُقد فجر الاثنين، في مقر وزارة الدفاع، أجريت اتصالات مرئية مع القادة العسكريين في مختلف المناطق وتقييم كل العمليات العسكرية في الميدان، إضافة إلى تبادل معلومات مع الطرفين الروسي والأمريكي لضمان تحقيق العملية بشكل آمن.

وتتواصل عملية نبع السلام العسكرية بنجاح كما هو مخطط لها، في حين يواصل وزير الدفاع ومجموعة من القادة العسكريين اجتماعاتهم المكثفة لإدارة العملية العسكرية.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري، أطلق الجيش التركي الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على "الممر الإرهابي"، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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