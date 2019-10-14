أعلنت هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة الاثنين، أسماء مندوبيها الـ15 في لجنة صياغة الدستور، كما بيّنت أنها اختارت هادي البحرة رئيساً مشتركاً للجنة الدستورية التي ستعقد اجتماعاتها في جنيف نهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضحت الهيئة في بيانها، أن رئيسها نصر الحريري، "عقد اجتماعاً مع لجنة الصياغة المنبثقة عن اللجنة الدستورية، التي شكلتها الهيئة بحضور الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة".

وأضافت "استعرض الحريري مع أعضاء اللجنة آخر ما توصلت إليه اللجان الفرعية، وورش العمل، من وضع تصورات للمضامين الدستورية الواجب البحث فيها مع النظام السوري".

ولفتت إلى أن الحريري "حث رئيس الهيئة والأعضاء، على العمل بروح الفريق، وبحس وطني عالٍ، وبكل مسؤولية، واضعين نصب أعينهم مصلحة سوريا الوطن، وما يحقق تطلعات الشعب، فوق أي اعتبار".

كما أكد الحريري أن "اللجنة الدستورية بعددها الـ50، إضافة إلى فريق من الاستشاريين، ستكون مساندة للجنة الصياغة" المكونة من 15 مندوباً.

وحسب البيان جرى إرسال أسماء 15 مندوباً إلى الأمم المتحدة وهم "هادي البحرة رئيساً، جمال سليمان، وصفوان عكاش، وقاسم الخطيب، ومهند دليقان، وطارق الكردي، وبسمة قضماني، وديمة موسى، ومحمد نوري أحمد، وهيثم رحمة، وكاميران حاجو، وعوض العلي، وأحمد العسراوي، وحسن الحريري، ويوسف قدورة".

والشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تشكيل اللجنة الدستورية، إذ أوضح المبعوث الخاص غير بيدرسون، أن اللجنة الدستورية ستعقد اجتماعها الأول في 30 أكتوبر/تشرين الأول الجاري في جنيف، مضيفاً أنها ستعمل على زيادة الثقة وفتح الباب لعملية سياسية أوسع في سوريا عبر وساطتها بين مختلف الأطراف السورية.

وأشار إلى أن اللجنة الدستورية مؤلفة من 150 يمثلون النظام السوري والمعارضة ومنظمات مجتمع مدنية بالتساوي، لافتاً إلى أن اللجنة تعتبر فرصة مهمة للجمع بين السوريين.