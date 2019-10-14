سياسة
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وزير الدفاع الأمريكي: ترمب أمر بسحب قواتنا من شمال سوريا بأسرع وقت
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن بلاده تستعد لإجلاء 1000 جندي أمريكي من شمال سوريا، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالبدء في سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا بأسرع وقت ممكن.
وزير الدفاع الأمريكي: ترمب أمر بسحب قواتنا من شمال سوريا بأسرع وقت
إسبر: لدينا قوات أمريكية ستكون محصورة على الأرجح بين قوتين متعارضتين وهذا وضع لا يمكن الدفاع عنه / Reuters
14 أكتوبر 2019

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الرئيس دونالد ترمب أمر بالبدء في سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا بأسرع وقت ممكن.

وأضاف إسبر مساء الأحد، "لدينا قوات أمريكية ستكون محصورة على الأرجح بين قوتين متعارضتين وهذا وضع لا يمكن الدفاع عنه"، دون مزيد من التوضيح، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.

ولم يشر إسبر إلى ما إذا كان ترمب أمر بسحب القوات من سوريا بشكل كامل.

ورجحت وكالة أسوشيتد برس أن تكون تصريحات إسبر مؤشراً على انسحاب كامل من سوريا كخطوة تالية.

من جهة ثانية، قال إسبر الأحد في مقابلة مع برنامج "واجه الأمة" على شبكة CBS نيوز الأمريكية، إن بلاده تستعد لإجلاء نحو 1000 جندي أمريكي من شمالي سوريا.

وأضاف "خلال الـ24 ساعة الماضية، علمنا أن الأتراك يعتزمون على الأرجح توسيع نطاق هجومهم إلى الجنوب أكثر مما كان مخططاً له في الأصل، وإلى الغرب".

وتابع "لن ننخرط في قتال مع تركيا الحليف القديم لحلف شمال الأطلسي (ناتو) نيابة عن قوات سوريا الديمقراطية (PKK/YPG الإرهابي)".

وأضاف "علمنا خلال الـ24 ساعة الماضية أيضاً، أن قوات سوريا الديمقراطية (PKK/YPG الإرهابي) تتطلع إلى إبرام صفقة، إذا صح التعبير، مع السوريين (نظام بشار الأسد) والروس لمواجهة الهجوم التركي في الشمال".

وعن سحب القوات الأمريكية، أشار إسبر إلى أنه سيكون انسحاباً مدروساً، وأنهم يريدون إجراءه بأمان وبسرعة قدر الإمكان، دون تفاصيل إضافية.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بلاده ستسحب قواتها من الحدود السورية، بعد مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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