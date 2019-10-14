دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فجر الاثنين، الدول الأوروبية لاستعادة مواطنيها المنتسبين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي الذين جرى اعتقالهم واحتجازهم في سجون بسوريا.

وقال ترمب في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "الولايات المتحدة تحتجز حالياً أسوأ سجناء داعش، وعلى تركيا والأكراد (تنظيم PKK/YPG الإرهابي) عدم السماح لهم بالهرب".

وأضاف "كان ينبغي على أوروبا إعادتهم بعد طلبات عديدة، يجب عليهم فعل ذلك الآن، لن يأتوا أبداً إلى الولايات المتحدة أو يُسمح لهم بالدخول إليها".

يشار إلى أن ترمب طلب مراراً من الدول الأوروبية إعادة مواطنيها المنضمين إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن تلك الدول رفضت ذلك.

ومساء الأحد قالت مصادر أمنية تركية، إن القوات الأمريكية أخلت نقطة مراقبة تابعة لها جنوبي منطقة عين العرب شمالي سوريا.

وأكدت المصادر لوكالة الأناضول، أن القوات الأمريكية أخلت نقطة مراقبة جنوبي عين العرب، اعتباراً من الساعة 15:00 (12:00 بتوقيت غرينتش).

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، الأمر الذي نددت به بعض الدول الأوروبية والعربية، فيما رآه البعض الآخر حقاً لتركيا من أجل تأمين حدودها وحماية أمنها القومي.