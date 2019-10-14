أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 550 إرهابياً من PKK/YPG منذ انطلاق عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في تغريدة الاثنين على تويتر، أكدت فيها تواصل نجاح العملية الجارية شرق الفرات بسوريا، كما هو مخطط لها.

والأحد، سيطر الجيش الوطني السوري مدعوماً بالجيش التركي على مدينة تل أبيض بعد أن تقدم من جبهتها الغربية، ليتمكن خلال ساعات من السيطرة على المدينة.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، الأمر الذي نددت به بعض الدول الأوروبية والعربية، فيما رآه البعض الآخر حقاً لتركيا من أجل تأمين حدودها وحماية أمنها القومي.