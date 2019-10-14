سياسة
1 دقيقة قراءة
الدفاع التركية: تحييد 550 إرهابياً منذ بدء عملية "نبع السلام"
أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 550 إرهابياً من PKK/YPG منذ انطلاق عملية "نبع السلام". كما أكدت الوزارة تواصل نجاح العملية الجارية شرق الفرات بسوريا، كما هو مخطط لها.
الدفاع التركية: تحييد 550 إرهابياً منذ بدء عملية "نبع السلام"
عملية نبع السلام تهدف إلى تأمين الحدود الجنوبية لتركيا وضمان عودة اللاجئين / AA
14 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 550 إرهابياً من PKK/YPG منذ انطلاق عملية "نبع السلام".

جاء ذلك في تغريدة الاثنين على تويتر، أكدت فيها تواصل نجاح العملية الجارية شرق الفرات بسوريا، كما هو مخطط لها.

والأحد، سيطر الجيش الوطني السوري مدعوماً بالجيش التركي على مدينة تل أبيض بعد أن تقدم من جبهتها الغربية، ليتمكن خلال ساعات من السيطرة على المدينة.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، الأمر الذي نددت به بعض الدول الأوروبية والعربية، فيما رآه البعض الآخر حقاً لتركيا من أجل تأمين حدودها وحماية أمنها القومي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us