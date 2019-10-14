سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019
النتائج الأولية تشير إلى تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9% من الأصوات / AFP
14 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

التلفزيون الرسمي التونسي يعلن قيس سعيّد رئيساً للبلاد، وأردوغان يقول إن تركيا تنقذ العرب المهجّرين من الإرهاب في سوريا رداً على المنددين بعملية نبع السلام.

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    قيس سعيّد رئيساً لتونس

    نقل التلفزيون الرسمي التونسي نتائج أولية تشير إلى تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9% من الأصوات، ليفوز في انتخابات الرئاسة التونسية. فيما هنأت حركة النهضة المرشح الفائز ودعت أنصارها للاحتفال. [TRT عربي]

    وُلِد سعيّد في 22 فبراير/شباط 1958بتونس، وحصل على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. وهو حاصل أيضاً على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في "سان ريمو" الإيطالية. [الأناضول]

    بدأ حياته المهنية في 1986، مدرساً بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة (شرق)، قبل أن ينتقل في 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة. ومن عام 1989 إلى عام 1990 تقلد مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل الإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية. [الأناضول]

    أردوغان للمنددين بنبع السلام: تركيا تنقذ العرب المهجّرين من الإرهاب بسوريا

      قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمنددين بعملية نبع السلام في الجامعة العربية "لو اجتمعتم كلكم ما بلغتم قدر تركيا". جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقده أردوغان الأحد، مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والقنوات ووكالات الأنباء، في قصر دولمة بهجة بمدينة إسطنبول. [TRT عربي]

      وأضاف أردوغان مخاطباً الدول المنددة بعملية نبع السلام في الجامعة العربية، "أنتم تتحدثون بنفطكم ودولاراتكم ولديكم بعض الهواجس، ولكن تركيا تتحدث بمواقفها". وشدد قائلاً "لو اجتمعتم كلكم ما بلغتم قدر تركيا"، مؤكداً على أن تركيا "تنقذ العرب المهجّرين من الإرهاب في سوريا". [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي
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