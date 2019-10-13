أعلن التلفزيون الرسمي في تونس فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية.

ونقل التلفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، الأحد، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9% من الأصوات، ليقترب من قصر قرطاج رئيساً للبلاد.

وقالت المؤسسة (خاصة) إن سعيد حصل على 76.9% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 23.1%.

وحل سعيّد في المرتبة الأولى بالدور الأول من الانتخابات بحصوله على نسبة 18.4% فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5%.

ومن جانبها هنأت حركة النهضة التونسية، الأحد، سعيد، بفوزه في بيان مقتضب للحركة، نشرته عبر موقعها الإلكتروني إثر إعلان تقديرات أولية بفوز سعيد.

ودعت النهضة أنصارها للاحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة، في إشارة إلى شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة.