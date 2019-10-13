سياسة
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التلفزيون التونسي: قيس سعيّد رئيساً لتونس
نقل التلفزيون الرسمي التونسي نتائج أولية تشير إلى تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9% من الأصوات، ليفوز في انتخابات الرئاسة التونسية. فيما هنأت حركة النهضة المرشح الفائز ودعت أنصارها للاحتفال.
التلفزيون التونسي: قيس سعيّد رئيساً لتونس
حصل قيس سعيد على 76.9% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية / TRT Arabi
13 أكتوبر 2019

أعلن التلفزيون الرسمي في تونس فوز قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية.

ونقل التلفزيون نتائج أولية نشرتها مؤسسة سيغما كونساي لسبر الآراء، الأحد، تحقيق المرشح المستقل لرئاسيات تونس قيس سعيد 76.9% من الأصوات، ليقترب من قصر قرطاج رئيساً للبلاد.

وقالت المؤسسة (خاصة) إن سعيد حصل على 76.9% من الأصوات في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، في حين حصل مرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي على 23.1%.

وحل سعيّد في المرتبة الأولى بالدور الأول من الانتخابات بحصوله على نسبة 18.4% فيما حلّ القروي في المركز الثاني بنسبة 15.5%.

ومن جانبها هنأت حركة النهضة التونسية، الأحد، سعيد، بفوزه في بيان مقتضب للحركة، نشرته عبر موقعها الإلكتروني إثر إعلان تقديرات أولية بفوز سعيد.

ودعت النهضة أنصارها للاحتفال مع الشعب التونسي بشارع الثورة، في إشارة إلى شارع الحبيب بورقيبة بقلب العاصمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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