سياسة
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أردوغان للمنددين بنبع السلام: تركيا تنقذ العرب المهجّرين من الإرهاب بسوريا
قال الرئيس التركي للمنددين بعملية نبع السلام في الجامعة العربية خلال اجتماع مغلق عقده مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والقنوات ووكالات الأنباء، "أنتم تتحدثون بنفطكم ودولاراتكم، لكن تركيا تتحدث بمواقفها".
أردوغان للمنددين بنبع السلام: تركيا تنقذ العرب المهجّرين من الإرهاب بسوريا
قال الرئيس التركي للمنددين بعمنلية نبع السلام من الدول العربية إن تركيا تنقذ العرب المهجّرين من الإرهاب في سوريا / AA Archive
13 أكتوبر 2019

قال الرئيس التركي للمنددين بعملية نبع السلام في الجامعة العربية "لو اجتمعتم كلكم ما بلغتم قدر تركيا".

جاء ذلك خلال اجتماع مغلق عقده أردوغان، الأحد، مع رؤساء تحرير عدد من الصحف والقنوات ووكالات الأنباء، في قصر دولمة بهتشه بمدينة إسطنبول.

وقال أردوغان مخاطباً الدول المنددة بعملية نبع السلام في الجامعة العربية، "أنتم تتحدثون بنفطكم ودولاراتكم ولديكم بعض الهواجس، ولكن تركيا تتحدث بمواقفها".

وشدد قائلاً "لو اجتمعتم كلكم ما بلغتم قدر تركيا"، مؤكداً على أن تركيا "تنقذ العرب المهجّرين من الإرهاب في سوريا".

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، الأمر الذي نددت به بعض الدول الأوروبية والعربية، فيما رآه البعض الآخر حقاً لتركيا من أجل تأمين حدودها وحماية أمنها القومي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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