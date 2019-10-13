بدأت عملية فرز الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس عقب انتهاء الاقتراع وإغلاق الصناديق.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، ارتفاع نسبة المشاركة في الداخل بالدور الثاني بالاقتراع إلى 39.2%.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة، أن أعلى نسبة مشاركة تم تسجيلها بمحافظة قبلي (جنوب غرب)، حيث بلغت 46%، بينما كانت أضعف نسبة مشاركة في محافظة باجة بـ30.1%.

أما فيما يتعلق بالتصويت في الخارج، بلغت نسبة المشاركة 19.8% عند حدود الساعة 15.00بتوقيت تونس (14.00 ت.غ).

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة إقبال الناخبين على تصويت الدور الثاني من الرئاسيات، بلغت 17.8%، حتى الساعة 10:45ت.غ.

ودُعي أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، للاختيار بين المرشح المستقل قيس سعيد، ونبيل القروي، مرشح حزب قلب تونس.