سياسة
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انتهاء عمليات التصويت في رئاسيات تونس ونسبة المشاركة تقترب من 40%
انتهت عمليات الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية وبدأت عمليات فرز الأصوات، وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة، إن نسبة المشاركة في الداخل بالدور الثاني ارتفعت إلى 39.2%.
انتهاء عمليات التصويت في رئاسيات تونس ونسبة المشاركة تقترب من 40%
ارتفاع نسبة المشاركة في الداخل بالدور الثاني بالاقتراع إلى 39.2% / Reuters
13 أكتوبر 2019

بدأت عملية فرز الأصوات في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس عقب انتهاء الاقتراع وإغلاق الصناديق.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الأحد، ارتفاع نسبة المشاركة في الداخل بالدور الثاني بالاقتراع إلى 39.2%.

وأضاف رئيس الهيئة، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة، أن أعلى نسبة مشاركة تم تسجيلها بمحافظة قبلي (جنوب غرب)، حيث بلغت 46%، بينما كانت أضعف نسبة مشاركة في محافظة باجة بـ30.1%.

أما فيما يتعلق بالتصويت في الخارج، بلغت نسبة المشاركة 19.8% عند حدود الساعة 15.00بتوقيت تونس (14.00 ت.غ).

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت هيئة الانتخابات أن نسبة إقبال الناخبين على تصويت الدور الثاني من الرئاسيات، بلغت 17.8%، حتى الساعة 10:45ت.غ.

ودُعي أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية، للاختيار بين المرشح المستقل قيس سعيد، ونبيل القروي، مرشح حزب قلب تونس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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