سياسة
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ترمب يأمر بسحب نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، وذلك بعد نقاشات مع أعضاء فريق الأمن القومي حول الأوضاع في سوريا، وفقا لما صرح به وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر لوسائل إعلام أمريكية.
ترمب يأمر بسحب نحو ألف جندي أمريكي من شمال سوريا
الرئيس الأمريكي اتخذ قراره بعد نقاشات مع أعضاء فريق الأمن القومي  / AP
13 أكتوبر 2019

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأحد، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمر بسحب نحو ألف جندي من شمال سوريا، وذلك بعد نقاشات مع باقي أعضاء فريق الأمن القومي.

وأفاد الوزير شبكة فوكس نيوز بأن عدد العناصر الذين سيتم سحبهم أقل من ألف.

وأوضح أنه لا يستطيع في الوقت الحالي تقديم إطار زمني لعملية سحب الجنود معللاً أن الأمور تتبدل كل ساعة. مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى أن يتم الأمر بشكل آمن ومدروس.

وكان البيت الأبيض قد أعلن، الاثنين، أن القوات الأمريكية في شمال سوريا لن تتمركز بعد اليوم قرب الحدود مع تركيا، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية شمال سوريا ولن تشارك فيها.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/PYD وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تبذل التنظيمات الإرهابية جهودها لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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