سياسة
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الجيشان التركي والوطني السوري يسيطران على مدينة تل أبيض شمالي سوريا
سيطر الجيش الوطني السوري مدعوماً بالجيش التركي على مدينة تل أبيض بعد أن تقدم صباح الأحد من جبهته الغربية، ليتمكن خلال ساعات من السيطرة على المدينة في إطار عملية نبع السلام التي تهدف إلى تطهير المنطقة من عناصر تنظيم PKK/YPG الإرهابي.
الجيشان التركي والوطني السوري يسيطران على مدينة تل أبيض شمالي سوريا
تهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تحاول التنظيمات الإرهابية إنشاءه على الحدود الجنوبية لتركيا / AA
13 أكتوبر 2019

سيطر الجيش التركي والجيش الوطني السوري على مدينة تل أبيض الحدودية، شمالي سوريا، ضمن عملية نبع السلام.

وأحكم الجيش الوطني السوري، مدعوماً بالجيش التركي، سيطرته على مدينة تل أبيض بعد أن تقدم صباح الأحد من جبهته الغربية، ليتمكن خلال ساعات من السيطرة على المدينة.

وتجري حالياً اشتباكات مع عدد قليل من عناصر المنظمة المتحصنين في مبنى البريد المحاصر من قبل قوات الجيش الوطني السوري.

وسيطر تنظيم YPG الإرهابي على مدينة تل أبيض في عام 2015 بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

وتتواصل العملية التي أطلقتها تركيا استناداً إلى حقوقها النابعة من القانون الدولي، وحق الدفاع المشروع عن النفس الذي تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في إطار احترام وحدة الأراضي السورية.

وكما جرى في عمليتي "درع الفرات"، و"غصن الزيتون"، تستهدف القوات التركية الإرهابيين فقط، إلى جانب الأسلحة والمخابئ والتحصينات والعربات التابعة لهم.

وتبدي القوات المشاركة في العملية، حرصاً كبيراً على عدم إلحاق خسائر في صفوف المدنيين الأبرياء، أو أضرار بالمباني التاريخية والدينية والثقافية والبنية التحتية في منطقة العملية.

وتتخذ كافة التدابير للحيلولة دون إلحاق أي ضرر بعناصر الدول الصديقة والحليفة المحتمل وجودها في المنطقة. والأربعاء، أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تحاول التنظيمات الإرهابية إنشاءه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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