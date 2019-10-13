سياسة
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التونسيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة
فتحت مراكز الاقتراع في تونس صباح الأحد أبوابها للناخبين للتصويت في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها رجل القانون قيس سعيّد، وقطب الإعلام نبيل القروي. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحقّ لهم التصويت نحو 7 ملايين وفقاً لهيئة الانتخابات.
التونسيون يتوجهون إلى مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة
يبلغ عدد الناخبين الذين يحقّ لهم التصويت 7 ملايين و155 ألفاً، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات / AFP
13 أكتوبر 2019

فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين في الساعة الثامنة من صباح الأحد، في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأفرزت الانتخابات الرئاسية في دورها الأول، 15 سبتمبر/أيلول، تأهُّل المرشَّح المستقل قيس سعيد (61 عاماً) أستاذ القانون الدستوري الحاصل على 18.4% من الأصوات، ومرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي (56 عاماً)، رجل الأعمال المعروف، بنسبة 15.58%.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 7 ملايين و155 ألفاً، مسجَّلين في كشوف هيئة الانتخابات.

وخصّصَت هيئة الانتخابات 4 آلاف و564 مركز اقتراع تضمّ 13 ألف مكتب تصويت داخل البلاد، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.

وحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يُفتح نحو 242 مكتب اقتراع في توقيت استثنائي في الساعة العاشرة صباحاً (09:00 بتوقيت غرينتش) وتُغلَق في الساعة الرابعة بعد الظهر (15:00 بتوقيت غرنيتيش) وذلك في المناطق الغربية لأسباب أمنية.

عملية التصويت في الجولة الثانية للرئاسيات كانت انطلقت بالخارج الجمعة، وتتواصل حتى الأحد، موعد تصويت التونسيين بالداخل.

وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في دورتها الأولى في 17 نوفمبر/تشرين الثاني، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قدّمَت موعدها إلى 15 سبتمبر/أيلول، إثر وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي وتَسلّم رئيس البرلمان منصب الرئاسة مؤقتاً.

وفي 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري انطلقت الحملة الانتخابية للرئاسية في جولتها الثانية وامتدت حتى منتصف ليل الجمعة، لتبدأ بعدها مرحلة الصمت الانتخابي حتى إغلاق آخر مكتب اقتراع في تونس مع مغيب شمس الأحد، تحديداً في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ).

وتُعَدّ هذه الانتخابات الرئاسية الحادية عشرة في البلاد، منذ استقلالها عن فرنسا في 1956، مروراً بعهدَي الرئيسين الأسبق الحبيب بورقيبة (حكم 1957-1987) والمخلوع زين العابدين بن علي (حكم 1987-2011)، وصولاً إلى فترة ما بعد الثورة (2011-2019).

ورئاسيات 2019 هي ثاني انتخابات رئاسية بعد الثورة التي أطاحت بابن علي في يناير 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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