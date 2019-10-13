سياسة
2 دقيقة قراءة
YPG الإرهابي يستهدف أحياءً سكنية تركية
واصل تنظيم YPG/PKK الإرهابي استهدافه أحياء سكنية تركية في ولاية شانلي أورفا بقذائف الهاون، مما أوقع إصابات في صفوف المدنيين وأضراراً مادية في بعض الأبنية.
YPG الإرهابي يستهدف أحياءً سكنية تركية
يستهدف تنظيم YPG/PKK الإرهابي منذ انطلاق عملية نبع السلام الأحياء السكنية في المناطق التركية الحدودية / AA
13 أكتوبر 2019

استهدف تنظيم YPG/PKK الإرهابي بقذائف الهاون، أحياءً سكنية في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي البلاد، مما أسفر عن إصابة مدني.

وخلّف قصف الإرهابيين أضراراً في 3 منازل بقضاء سوروج في الولاية، في حين أسفر عن إصابة مدني، نُقل إلى مستشفى سوروج الحكومي لتلقِّي العلاج.

كما خلّف استهداف الإرهابيين أحياء سكنية بقضاء أقجة قلعة في نفس الولاية، أضراراً مادية كبيرة على مستوى بعض الأبنية، وأُصيب جرَّاءه شخصان بنوبة ذعر نُقلا على أثرها إلى المستشفى من أجل مراقبة وضعهما الصحي.

ويستهدف تنظيم YPG/PKK الإرهابي، منذ انطلاق عملية نبع السلام شمالي سوريا، الأحياء السكنية والمدارس في المناطق التركية الحدودية مع سوريا، بصواريخ وقذائف هاون، مما خلف خسائر بشرية ومادية.

والأربعاء أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، العملية العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تُبذَل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us