استهدف تنظيم YPG/PKK الإرهابي بقذائف الهاون، أحياءً سكنية في ولاية شانلي أورفا، جنوب شرقي البلاد، مما أسفر عن إصابة مدني.

وخلّف قصف الإرهابيين أضراراً في 3 منازل بقضاء سوروج في الولاية، في حين أسفر عن إصابة مدني، نُقل إلى مستشفى سوروج الحكومي لتلقِّي العلاج.

كما خلّف استهداف الإرهابيين أحياء سكنية بقضاء أقجة قلعة في نفس الولاية، أضراراً مادية كبيرة على مستوى بعض الأبنية، وأُصيب جرَّاءه شخصان بنوبة ذعر نُقلا على أثرها إلى المستشفى من أجل مراقبة وضعهما الصحي.

ويستهدف تنظيم YPG/PKK الإرهابي، منذ انطلاق عملية نبع السلام شمالي سوريا، الأحياء السكنية والمدارس في المناطق التركية الحدودية مع سوريا، بصواريخ وقذائف هاون، مما خلف خسائر بشرية ومادية.

والأربعاء أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، العملية العسكرية في منطقة شرق نهر الفرات، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تُبذَل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.