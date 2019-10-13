حررت القوات المشاركة في عملية نبع السلام بلدة سلوك التابعة لمدينة تل أبيض شرق نهر الفرات بسوريا، من إرهابيي YPG/PKK.

وتواصل قوات الجيشين التركي والوطني السوري تقدمها في إطار عملية نبع السلام وتحرير مناطق جديدة من الإرهابيين.

وبسط مقاتلو الجيش الوطني سيطرتهم الأحد، على مركز بلدة سلوك الواقعة جنوب شرقي منطقة تل أبيض بريف محافظة الرقة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، سيطرة مقاتلي الجيش الوطني السوري مدعوماً بالقوات التركية على مدينة رأس العين وعدد من القرى المحيطة بها.

وتستمرّ القوات المشاركة في العملية في تمشيط المناطق المحررة من الإرهابيين.

والأربعاء أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.