سياسة
3 دقيقة قراءة
ترمب: YPG/PKK غير قادر على صد القوات التركية شرق الفرات
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد، إن تنظيم YPG/PKK غير قادر على صد القوات التركية في عمليتها شمال شرقي سوريا، وإن التنظيم يميل إلى الانسحاب من الحدود التركية السورية بعمق 30 كم.
ترمب: YPG/PKK غير قادر على صد القوات التركية شرق الفرات
ترمب قال إن الإعلام الأمريكي كان سيستهدفه بغضّ النظر عن قراره حول سحب الجنود الأمريكيين من سوريا / Reuters
13 أكتوبر 2019

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فجر الأحد، أن تنظيم YPG/PKK الإرهابي غير قادر على صدّ القوات التركية التي بدأت عملية نبع السلام ضده شمال شرقي سوريا.

وقال ترمب خلال فاعلية في واشنطن "آمل أن ينسحبوا (YPG/PKK)، إذا لم يكُن لديكم طائرات فمن الصعب جدّاً التغلب على قوة تمتلك طائرات (في إشارة إلى القوات التركية)".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تنظيم YPG/PKK الإرهابي يميل إلى الانسحاب من الحدود التركية السورية بعمق 30 كم.

وقال ترمب إنه بقي وسط خلاف بين بغداد وإدارة إقليم شمال العراق العام الماضي، وهذه المرة بين تركيا وتنظيم YPG/PKK.

وأضاف أن التنظيم "يميل إلى الانسحاب إلى عمق 22 ميلاً (30 كم) على طول الحدود التركية-السورية، وهذا سيكون أمراً جيداً، دعوا الأتراك يتدبروا أمر حدودهم".

وأشار إلى أنه "في الوقت الذي لا نستطيع فيه حماية حدودنا، ينبغي أن لا ننتظر 50 عاماً أخرى على الحدود التركية السورية".

واستدرك بالقول إن الجنود الأمريكيين لا ينبغي لهم أن يكونوا في تلك المنطقة لحماية حدود بين بلدين، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الولايات المتحدة بعد من حراسة حدودها الذاتية، في إشارة الى الحدود الجنوبية مع المكسيك.

ولفت ترمب إلى أن الإعلام الأمريكي كان سيستهدفه بغض النظر عن قراره سحب الجنود الأمريكيين من سوريا.

وقال "لو اتخذت قراراً عكس ذلك وقلت إننا سنبقى ونحارب تركيا، لكانوا سيكرهونني أيضاً بغَضّ النظر عن القرار الذي أتخذه".

والأربعاء الماضي أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us