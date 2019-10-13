سياسة
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"الدفاع" التركية: تحييد 480 إرهابيّاً منذ انطلاق "نبع السلام"
قالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر، إن "العملية المستمرة في منطقة شرق الفرات بنجاح، أسفرت حتى الآن عن تحييد 480 إرهابيّاً".
"الدفاع" التركية: تحييد 480 إرهابيّاً منذ انطلاق "نبع السلام"
تحييد أكثر من 480 إرهابيّاً منذ بداية عملية نبع السلام / AA
13 أكتوبر 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، أن عدد إرهابيي تنظيم PKK/PYD الذين حُيّدوا منذ انطلاق عملية نبع السلام شمال شرقي سوريا، ارتفع إلى 480 إرهابيّاً.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها في موقع تويتر، إن "العملية المستمرة في منطقة شرق الفرات بنجاح، أسفرت حتى الآن عن تحييد 480 إرهابيّاً".

والأربعاء أطلق الجيش التركي، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/PYD وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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