بعث الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، برقيات تعزية لأسر الجنود الأتراك الذين استشهدوا في عملية نبع السلام المستمرة شرق الفرات بسوريا.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن أردوغان بعث البرقيات لأسر الشهداء العريف يونس مرمر والرقيب عبد الحميد بلكين والجندي أحمد طوبجي والرقيب حاجي بيبك.

في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع أسرة الرضيع السوري محمد عمر، الذي قُتل، الخميس، جرّاء سقوط قذائف هاون أطلقها الإرهابيون من الأراضي السورية، على قضاء أقجة قلعة جنوبي البلاد إن دماء طفلهم لن تذهب سدى.

وواسى أردوغان خلال الاتصال الهاتفي أسرة الرضيع السوري، مشدداً على أن الدولة التركية لن تترك دم الرضيع تذهب سدى، وأنها تواصل الثأر ممن قتله.

وتمنّى الرئيس أردوغان من الله أن يلهم هاني عمر، والد الطفل، ووالدته فاطمة الصبر، وقال لهم بالعربية "أنا حزين للغاية وأقدّم لكم خالص التعازي، وأسأل الله لكما الصبر والسلوان، لن تذهب دماء شهيدكم سدى".

من جهتها شكرت أسرة الرضيع الرئيس أردوغان داعية له بالبركة من الله تعالى.

وودعت تركيا بجنازة رسمية، الجمعة، المواطن جيهان كونش والرضيع السوري محمد عمر إلى مثواهما الأخير، بعد مقتلهما جرّاء سقوط قذائف هاون أطلقها الإرهابيون من الأراضي السورية على قضاء أقجة قلعة جنوبي البلاد.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG ود اعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.