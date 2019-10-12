سياسة
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أردوغان يبعث تعازيه لأسر شهداء الجيش التركي وأسرة رضيع سوري
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، برقيات تعزية لأسر الجنود الأتراك الذين استشهدوا في عملية نبع السلام المستمرة شرق الفرات بسوريا، كما أجرى اتصالاً هاتفياً بأسرة الرضيع السوري محمد عمر بعد مقتله. قدّم خلاله تعازيه، ووعد بأن دماؤه لن تذهب سدى.
أردوغان يبعث تعازيه لأسر شهداء الجيش التركي وأسرة رضيع سوري
أردوغان يرسل تعازيه لأسر شهداء الجيش التركي ويتصل بأسرة الرضيع السوري محمد عمر / AA
12 أكتوبر 2019

بعث الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، برقيات تعزية لأسر الجنود الأتراك الذين استشهدوا في عملية نبع السلام المستمرة شرق الفرات بسوريا.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن أردوغان بعث البرقيات لأسر الشهداء العريف يونس مرمر والرقيب عبد الحميد بلكين والجندي أحمد طوبجي والرقيب حاجي بيبك.

في السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال اتصال هاتفي مع أسرة الرضيع السوري محمد عمر، الذي قُتل، الخميس، جرّاء سقوط قذائف هاون أطلقها الإرهابيون من الأراضي السورية، على قضاء أقجة قلعة جنوبي البلاد إن دماء طفلهم لن تذهب سدى.

وواسى أردوغان خلال الاتصال الهاتفي أسرة الرضيع السوري، مشدداً على أن الدولة التركية لن تترك دم الرضيع تذهب سدى، وأنها تواصل الثأر ممن قتله.

وتمنّى الرئيس أردوغان من الله أن يلهم هاني عمر، والد الطفل، ووالدته فاطمة الصبر، وقال لهم بالعربية "أنا حزين للغاية وأقدّم لكم خالص التعازي، وأسأل الله لكما الصبر والسلوان، لن تذهب دماء شهيدكم سدى".

من جهتها شكرت أسرة الرضيع الرئيس أردوغان داعية له بالبركة من الله تعالى.

وودعت تركيا بجنازة رسمية، الجمعة، المواطن جيهان كونش والرضيع السوري محمد عمر إلى مثواهما الأخير، بعد مقتلهما جرّاء سقوط قذائف هاون أطلقها الإرهابيون من الأراضي السورية على قضاء أقجة قلعة جنوبي البلاد.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG ود اعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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