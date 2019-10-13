سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019
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خلاصات من TRT عربي: 13 أكتوبر/تشرين الأول 2019
المتحدث باسم الخارجية التركية يصف اتهامات الجامعة العربية لتركيا بالـ"خيانة للعالم العربي" / AA
13 أكتوبر 2019

أهم الأحداث:

وزارة الخارجية التركية تعتبر اتهامات الجامعة العربية لتركيا خيانة للعالم العربي، وتحرير رأس العين السورية في إطار عملية نبع السلام.

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الخارجية التركية: اتهامات الجامعة العربية لتركيا خيانة للعالم العربي

    قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي السبت، إن اتهام أمين عامّ جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط لبلاده بـ"المحتلة"، يُعَدّ شراكة في جرائم تنظيم PKK/YPG الإرهابي و"خيانة للعالم العربي". [TRT عربي]

    وأكّد أقصوي أن العرب أكبر ضحايا سياسات التطهير العرقي لتنظيم PKK/YPG، والجرائم التي ارتكبها بحق الإنسانية في سوريا. وأوضح أن التنظيم الإرهابي نفى مئات الآلاف من العرب من منازلهم شرق نهر الفرات في سوريا. [الأناضول]

    وشدّد أقصوي على أن دفاع أبو الغيط عن الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم ضد العرب في سوريا، ويحاولون تمزيق الوطن العربي، في الوقت الذي ينبغي فيه أن يكون صوت العالم والشارع العربيين، ويدافع عن حقوق العرب السوريين "مدعاة للاستغراب". [الأناضول]

    تحرير رأس العين شماليّ سوريا ضمن عملية نبع السلام

    أعلنت وزارة الدفاع التركية السيطرة على مدينة رأس العين السورية شرق نهر الفرات، في إطار عملية نبع السلام. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة السبت، وقالت إن السيطرة على مدينة رأس العين شرق الفرات جاءت "نتيجة العمليات الناجحة المستمرة في إطار عملية نبع السلام". [وزارة الدفاع التركية]

    والأربعاء أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي
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