نشرت وزارة الدفاع التركية، السبت، صوراً للقوات التركية الخاصة "الكوماندوز" من مدينة رأس العين السورية شرق نهر الفرات، بعد تحريرها في إطار عملية نبع السلام.

وأرفقت الوزارة صوراً نشرتها على حسابها على تويتر بعبارة "قواتنا الخاصة الأبطال في رأس العين".

ويظهر في الصور عناصر من القوات التركية الخاصة وهي تقوم بمهامها وسط المدينة بعد تحريرها، في وقت سابق من السبت، من الإرهابيين.

والأربعاء، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.