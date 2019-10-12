سياسة
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المدفعية التركية تواصل قصف مواقع الإرهابيين بمنطقة تل أبيض السورية
قصف سلاح مدفعية الجيش التركي، السبت، مواقع لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة تل أبيض شمالي سوريا. بالتزامن، سُمِع دوي اشتباكات في تل أبيض بين الإرهابيين من جهة، وعناصر الجيش الوطني السوري من جهة أخرى.
المدفعية التركية تواصل قصف مواقع الإرهابيين بمنطقة تل أبيض السورية
مراسل الأناضول يفيد بسماع دوي اشتباكات في تل أبيض بين الإرهابيين من جهة، وعناصر الجيش الوطني السوري من جهة أخرى / AA
12 أكتوبر 2019

قصف سلاح مدفعية الجيش التركي، السبت، مواقع لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة تل أبيض شمالي سوريا.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بسماع دوي اشتباكات في تل أبيض بمحافظة الرقة السورية بين الإرهابيين من جهة، وعناصر الجيش الوطني السوري من جهة أخرى، ضمن عملية نبع السلام.

وأكّد تصاعد أعمدة دخان إطارات السيارات المحروقة في تل أبيض، في محاولة من الإرهابيين لحجب الرؤية عن الطائرات المُسيّرة التركية.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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