قصف سلاح مدفعية الجيش التركي، السبت، مواقع لتنظيم PKK/YPG الإرهابي في منطقة تل أبيض شمالي سوريا.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بسماع دوي اشتباكات في تل أبيض بمحافظة الرقة السورية بين الإرهابيين من جهة، وعناصر الجيش الوطني السوري من جهة أخرى، ضمن عملية نبع السلام.

وأكّد تصاعد أعمدة دخان إطارات السيارات المحروقة في تل أبيض، في محاولة من الإرهابيين لحجب الرؤية عن الطائرات المُسيّرة التركية.

وبمشاركة الجيش الوطني السوري أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.