سياسة
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قطر والصومال تتحفظان على بيان عربي بشأن العملية التركية بسوريا
تحفّظت كل من قطر والصومال على بيان ختامي صدر، السبت، عن اجتماع وزاري للجامعة العربية في القاهرة بشأن عملية نبع السلام التركية شمالي سوريا. وطالب البيان بوقف العملية العسكرية التركية وبأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته.
قطر والصومال تتحفظان على بيان عربي بشأن العملية التركية بسوريا
قطر والصومال تتحفظان على بيان عربي يطالب بإنهاء عملية نبع السلام العسكرية التركية شمالي سوريا / AA
12 أكتوبر 2019

تحفّظت كل من قطر والصومال على بيان ختامي صدر، السبت، عن اجتماع وزاري للجامعة العربية في القاهرة بشأن عملية نبع السلام التركية شمالي سوريا.

وقال رئيس الاجتماع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، في مؤتمر صحفي بثّه التلفزيون المصري، إن الاجتماع المغلق ومشروع القرار الختامي (البيان الختامي) شهدا تحفظ قطر والصومال، دون ذكر عدد الدول المؤيدة للبيان أو التي لم تشارك.

وشدد البيان الختامي على وحدة واستقلال سوريا، مطالباً بوقف العملية العسكرية التركية وبأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته.

وأضاف البيان الختامي أنه "سيُنظر في إجراءات تمس مستوى العلاقات العربية التركية والتعاون في عدة مجالات".

وبمشاركة الجيش الوطني السوري أطلق الجيش التركي، الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وقال مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي، عبر حسابه على تويتر، إن "التحفظ على قرار الجامعة العربية للاجتماع الطارئ للنظر بعملية نبع السلام التركية في شمالي سوريا، هو قرار سيادي لكل دولة".

وغابت سوريا عن الاجتماع الوزاري الذي بحث الأوضاع فيها، بسبب تجميد عضويتها منذ عام 2012، على خلفية استخدام نظام بشار الأسد القوة المفرطة في التعامل مع احتجاجات مناهضة له انطلقت منتصف مارس/ آذار 2011.

وعُقد الاجتماع الوزاري العربي بدعوة من مصر، عقب إطلاق تركيا عملية نبع السلام شمالي سوريا، التي تنفذ فيها دول عديدة عمليات عسكرية بخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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