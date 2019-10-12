قالت وزارة الخارجية التركية إنها في هذه المرحلة ستبقي على عناصر داعش الإرهابي وأسرهم محتجزين داخل المناطق المحررة من إرهابيي PKK/YPG في سوريا.

جاء ذلك في بيان صدر، السبت، عن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي.

وأضاف البيان "مستعدون للعمل مع المنظمات الدولية والدول التي ينتمي إليها عناصر داعش الأجانب من أجل إعادة تأهيل زوجاتهم وأطفالهم غير المتورطين في جرائم". وأشار إلى أن تركيا ستعمل بخصوص إبقاء عناصر داعش وعائلاتهم في المناطق المحررة من الإرهاب داخل سوريا.

وأكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمته الأخيرة مع نظيره الأمريكي دونالد ترمب أن تركيا ستتولى مسؤولية عناصر داعش المحتجزين في المناطق التي سيتم تحريرها من الإرهابيين في إطار عملية نبع السلام.

وأكّد البيان أن الحل النهائي لعناصر داعش الأجانب وأسرهم، هو استعادتهم من قِبل الدول التي يحملون جنسيتها ومحاكمتهم وإعادة تأهيلهم، مبيِّناً أن تركيا تبدي أهمية كبيرة للجهود المشتركة للمجتمع الدولي في هذا الصدد.