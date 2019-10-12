قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، السبت، إن تنظيم PKK/YPG الإرهابي أطلق قرابة 300 قذيفة هاون على أحياء سكنية في ولاية ماردين المحاذية للحدود مع سوريا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها صويلو خلال تفقده قضاء نصيبين بولاية ماردين، الذي تعرض الجمعة لقصف إرهابي، أسفر عن استشهاد 11 مدنياً وإصابة العشرات.

وأوضح صويلو أن الإرهابيين أطلقوا قذائف الهاون على الأحياء السكنية في ماردين، انطلاقاً من مدينة القامشلي السورية، مشيراً إلى أن الإرهابيين يستهدفون بشكل خاص الأحياء السكنية والمدارس والأسواق وحدائق لعب الأطفال.

وشدد الوزير التركي على أن بلاده لن تسمح للإرهاب أن يعشش في المنطقة، مؤكداً أنهم يسيرون وفقاً لخطة مرسومة أُعِدّت لتطهير المنطقة من الإرهابيين.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إطلاق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.