أعلنت وزارة الدفاع التركية السيطرة على مدينة رأس العين السورية شرق نهر الفرات، في إطار عملية نبع السلام.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة السبت، وقالت إن السيطرة على مدينة رأس العين شرق الفرات جاءت "نتيجة العمليات الناجحة المستمرة في إطار عملية نبع السلام".

والأربعاء أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية للقضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.