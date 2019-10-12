ردّ أردوغان بشكل صارم على السعودية، وذلك رداً على بيان لوزارة الخارجية السعودية الذي انتقد بشدة العملية العسكرية التركية في سوريا ووصفها بـ “العدوان".

وقال أردوغان في خطاب أمام مسؤولي الحزب الحاكم، الخميس: “اقول للسعودية: انظري بالمرآه، ماذا عن الوضع في اليمن؟ من أوصل اليمن لهذا الحال؟ قدموا حساب ذلك، ثم قال: من قام بذلك في اليمن لا يمكنه التلفظ بحق تركيا".

ورد على مصر أيضاً بالقول: "(رئيس النظام) في مصر على الأخص لا يحق له الكلام أبدا، فهو قاتل الديمقراطية في بلاده"، مذكراً بمنع أسرة الرئيس المصري السابق محمد مرسي من المشاركة في جنازته.

أين كان العرب حين أصبحت سوريا "مشاعا"؟

الموقف المصري والسعودي "يشبه اطفائية الدفاع المدني" التي تصل متأخرة، فلا حريق اطفئت، ولا نار ألجمت، هذا إن لم تكن سبباً في ذلك الحريق الكبير.

أين العرب من سوريا التي أصبحت مشاعاً لعشرات العواصم، وأجهزة الاستخبارات؟ ألا يدرك هؤلاء أن دمشق فيها كل من إيران وروسيا. ألم يعلموا أن قاعدة حميميم، والقواعد الأميركية في الشمال هي عدوان سافر أيضا؟

ألا يرون كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا، هنا وهناك؟ ألم يسمع العرب "بغرفة الموك" التي دشنت الدخول والعدوان الأجنبي؟ ألم تساهم عواصم العرب بكل هذه المشاعية التي وصل لها التراب السوري؟

تلاشى العرب يوم "ضم الجولان"

لا يقبل عربي شريف، بأن تدخل أي قوات أجنبية لأي ذرة تراب عربية. لكن الأمر في سوريا مختلف ولا يمكن التعامل معه بذات المنطق. فالعامل العربي غائب، والأرض السورية ساحة مستباحة للجميع.

لذا كانت بيانات الرياض والقاهرة التي تصف العملية التركية في شمال سوريا بأنها عدون – كانت بيانات – تحمل مفارقات غريبة وتحمل من التناقض ما يكفي.

ولعل السؤال الذي يتردد أين كانت هذه اللغة الشديدة حين قررت إسرائيل بموافقة أميركا ومباركتها ضم الجولان. لماذا لم تصدر بيانات خارجة عن الخجل والخوف كالتي رأيناها.

"يوم ضم الجولان" كان القرار عدوانياً، لا يشبه عملية تركيا المستندة لضرب الإرهاب، والحفاظ على وحدة الأراضي السورية. ومع ذلك لم يغضب العرب، ولم يصدروا بياناتهم الشديدة.

هل سقوط المشروع الانفصالي الكردي يؤرق بعض العرب؟

كلنا يتذكر زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، لشمال سوريا، حيث التقى ممثلين عما يُعرف بمجلس الرقة المدني التابع لـ "سوريا الديمقراطية" وعشائر المنطقة.

وقد بث ناشطون حينها، صورا تُظهر السبهان أثناء اجتماعه مع عشائر دير الزور قبل أن يتوجه إلى الرقة، وأكدت مصادر أنه عرض خلال زيارته، تقديم دعم مالي وسياسي لأهالي المنطقة مقابل انخراطهم بصورة أوسع ضمن تشكيلات "سوريا الديمقراطية" عسكريا وسياسيا.

وتعتبر زيارة السبهان أوسع تحرك سعودي في منطقة شرق الفرات منذ سيطرة ما تعرف بقوات "سوريا الديمقراطية" على تلك المناطق، وتدل على انخراط سعودي في المشروع الأميركي الكردي الانفصالي.

طبعا، رغبة الرياض بالكيان الكردي الانفصالي القوي، هدفه انتاج خنجر مسموم، موجه لخاصرة سوريا الموحدة من جهة، وإلى خاصرة الدولة التركية من جهة أخرى.

هنا، يمكن فهم البيان السعودي الغاضب تجاه عملية "نبع السلام"، بأنه جزء من الشعور بالخسارة في الملف السوري، لا سيما ان انتهاء ورقة الكرد تعني الخروج النهائي للرياض من المشهد السوري.

ليس حباً في سوريا

قطعاً إن هرمونات العروبة، وكروموسومات الأجداد، لم تكن هي السبب الوجيه الذي دفع كلا من القاهرة والرياض وغيرهما لإصدار بياناتها شديدة اللهجة بحق اسطنبول.

فكثير من الدول العربية كانت سببا في المآلات التي وصلت الحالة السورية، كلها ساهمت بما جرى، وحتى نكون أكثر أمانة بالوصف أقول: لقد اشتبك العرب، والخليج تحديداً، مع الأزمة من الباب الأميركي، الذي راعى المصلحة الإسرائيلية وبحث عنها دون غيرها.

لذلك علينا أن ندرك أن وحدة الأراضي السورية لم تكن بوارد بعض العواصم العربية. بل أكاد أجزم أن الرياض كانت حريصة جدا على إنهاء القوة السورية من باب مناكفة القوة بين الأشقاء.

نكاية بأردوغان وتركيا

القاهرة على وجه الخصوص، لا يعجبها موقف أردوغان من السيسي، ولا يعجبها اقترابه من الاخوان، ولا يروق لها اصراره على أن الحكم الحالي في مصر انقلابي وغير شرعي.

لذا، لن تتوانى القاهرة عن الوقوف دائما وأبداً ضد تركيا، ورغبة بالثأر منها. هذا، ناهيك على أن فلسفة الحكم في القاهرة ترى أردوغان من تيار الإسلام السياسي التي تعاديه.

الرياض مقاربتها مختلفة نسبيا، فهناك رغبة تخطيطية بضعضة حكم أردوغان أي "العدالة والتنمية"، وعدم السماح له بمزيد من الإقلاع.

كما أن قضية خاشقجي أضافت للنار زيتاً ووقوداً. ومن هنا، يمكن القول إن السعودية وفق عقلها الاستراتيجي تريد تركيا مختلفة "ليست ضعيفة" إنما تريدها غير مشتبكة مع عمقها الإسلامي والعربي.

من هنا، يمكن فهم الموقف السعودي، سواء من عملية "نبع السلام" أو من خلال اقترابها من أكراد سوريا ومحاولة جعلهم ورقة صلبة في جعبتها.

لذلك، ببساطة، يمكن القول، إن الموقف المصري والسعودي لم يكن حبا بسوريا، ولا استجابة لمفهوم الأمن القومي العربي. إنما كان موجها لأردوغان وحكمه وحكومته.

بالمحصلة، تصريحات ومواقف السعودية ومصر لن تردع تركيا عن الاستمرار في حملتها العسكرية حتى تحقق أهدافها المتعلقة بالأمن القومي التركي.

لكن الملفت، أنه رغم ذلك، إلا أن أردوغان ووزير خارجيته، اشتبكوا مع تصريحات القاهرة والرياض، ولعلها لمحة أراد منها الاتراك إظهار مدى ضعف حجة المعترضين.

سوريا، ليست بخير، إنها موطئ قدم للجميع، والعملية التركية ربما تفيد في منع الفكرة الانفصالية من التحقق. وانا أصدق أن تركيا تحافظ على وحدة الأراضي السورية، وتبقى تصريحات العرب انتقائية ولا تخرج عن كونها أصوات بلا اجراء.

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