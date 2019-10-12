سياسة
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"الدفاع" التركية: تحييد 415 إرهابياً منذ انطلاق "نبع السلام"
أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان السبت، تحييد 415 إرهابياً منذ انطلاق عملية نبع السلام شرقيّ الفرات، وقالت الوزراة إن العملية مستمرة بنجاح ووفق ما هو مخطَّط لها.
"الدفاع" التركية: تحييد 415 إرهابياً منذ انطلاق "نبع السلام"
أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا / AA
12 أكتوبر 2019

ارتفع عدد إرهابيي تنظيم PKK/YPG الذين حُيّدوا منذ انطلاق عملية نبع السلام في منطقة شرق الفرات السورية، إلى 415 عنصراً.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية صباح السبت، قال: "استمرت العملية في شرق الفرات بنجاح طوال ليل الجمعة والسبت، واستُهدِفَت مواقع المنظمة برّاً وجوّاً بفاعلية".

وأضاف: "بلغ عدد الإرهابيين الذين حُيّدوا 415 عنصراً".

والأربعاء الماضي أطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش.

وتهدف العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرار في المنطقة، وضمان عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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