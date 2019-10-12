عطّلت روسيا الجمعة، صدور بيان مشترك عن مجلس الأمن الدولي يتضمن مطالبة بوقف عملية "نبع السلام" التي تنفّذها تركيا شمالي سوريا.

جاء ذلك حسب ما ذكرته مراسلة وكالة الأناضول التي حصلت على نسخة من نص مشروع البيان الذي أعدّته الولايات المتَّحدة، ويدعو إلى "وقف" العملية و"إزالة المخاوف الأمنية (لتركيا) بطرق دبلوماسية".

وأعرب نص المشروع الذي قدّمَته واشنطن لأعضاء مجلس الأمن الدولي، عن "القلق من العملية العسكرية التي أطلقتها تركيا والأبعاد الإنسانية والأمنية التي ستسبّبها، وإمكانية إلحاقها الضرر بالتقدم الكبير المُحرَز في محاربة داعش".

وأكَّد النص ضرورة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "بشكل آمن وطوعي وفي إطار القانون الإنساني الدولي"، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية "دون عوائق وبشكل آمن ومستدام''.

وشدّد على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى إمكانية حلّ أزمتها عن طريق تنفيذ القرار رقم 2254 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن مكافحة الإرهاب في سوريا)، لا بالوسائل العسكرية.

يُذكر أنه لكي يتسنَّى لمجلس الأمن الدولي إصدار بيان مشترك، لا بد من موافقة جميع أعضائه البالغ عددهم 15 دولة.

وأعلن أردوغان عصر الأربعاء، إطلاق الجيشين التركي والوطني السوري عملية نبع السلام بمنطقة شرق الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من تنظيمَيPKK/YPG وداعش الإرهابيَّين، وإقامة منطقة آمنة لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.