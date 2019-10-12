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أردوغان يؤكّد أن تركيا لا تعتزم وقف عملية نبع السلام العسكرية مهما كانت الانتقادات، والبنتاغون يعلن نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدّات عسكرية في السعودية.

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أردوغان: لن نوقف عملية نبع السلام مهما كانت الانتقادات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن بلاده لن توقف عملية نبع السلام مهما كانت الانتقادات الموجّهة إليها. [TRT عربي]

وأكّد أردوغان في كلمة ألقاها خلال منتدى رؤساء البرلمانات الدولية، أن "الإرهاب وباء العصر بسبب آثاره الخطيرة على الشؤون الداخلية والخارجية، ويجب أن نتخذ موقفاً موحداً ضد التنظيمات الإرهابية التي تهددنا جميعاً"، مشيراً إلى أن "تركيا عانت من الإرهاب لأكثر من 35 عاماً تحت أسماء مختلفة". [TRT عربي]

وأضاف "نحترم استقلال دول الجوار ولكننا نرفض أن يهدَّد أمننا واستقرارنا من داخلها"، مشدّداً على أن "عملياتنا لمكافحة الإرهاب في شمال العراق وسوريا لا تستهدف أبداً سلامة الأراضي والحقوق السيادية لهذين البلدين". [الأناضول]

البنتاغون: نشر 3 آلاف جندي أمريكي إضافي في السعودية

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر الجمعة، نشر ثلاثة آلاف جندي إضافي ومعدّات عسكرية، ضمّنها صواريخ باتريوت ومنظومة ثاد في السعودية، وفق بيان أصدره البنتاغون. [وكالة الصحافة الفرنسية]

وأفاد البيان بأن إسبر "وافق على نشر قوات أمريكية إضافية" في السعودية، موضحاً أن "هذا يمثل ثلاثة آلاف جندي إضافي مُدِّد لهم أو سُمِح (بالانتشار) الشهر الماضي". [TRT عربي]

وأضاف أن إسبر "أبلغ ولي العهد السعودي وزير الدفاع محمد بن سلمان هذا الصباح بنشر القوات الإضافية لضمان وتعزيز الدفاع عن السعودية". [وكالة الصحافة الفرنسية]