سياسة
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مقتل 10 مدنيين بقصف للإرهابيين على مدن تركية حدودية
قُتل 10مدنيين في مدن تركية حدودية، منهم ثمانية أتراك في مدينة مردين جنوب شرقي تركيا، ومدنيان اثنان في مدينة سوروج بولاية شانلي أورفة، جرّاء هجوم بقذائف هاون نفّذه تنظيم PKK/YPG الإرهابي من المناطق التي يحتلها شمالي سوريا.
مقتل 10 مدنيين بقصف للإرهابيين على مدن تركية حدودية
قُتل 10 مدنيين في مدن تركية حدودية / AA
11 أكتوبر 2019

قُتل 10 مدنيين على مدن تركية حدودية، منهم ثمانية أتراك في مدينة مردين جنوب شرقي تركيا، ومدنيان اثنان في مدينة سوروج بولاية شانلي أورفة، جرّاء قصف نفّذه تنظيم PKK/YPG الإرهابي من المناطق التي يحتلها شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن ولاية مادرين، بأن قصفاً بقذائف هاون وقذائف صاروخية من المناطق التي يحتلها التنظيم الإرهابي في الجانب السوري، استهدف أحياء سكنية في مدينة نصيبين الحدودية، ما أسفر عن مقتل 8 مدنيين وإصابة 35 آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفيات في مدينتي نصيبين وماردين.

وفي وقت سابق من الجمعة، أفاد مراسل وكالة الأناضول بأن مسلحي تنظيم PKK/YPG الإرهابي، أطلقوا قذائف هاون على سوروج بولاية شانلي أورفة التركية، والمقابلة لبلدة عين العرب على الجانب السوري من الحدود، ما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين، وإصابة اثنين آخرين بجروح، جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج.

وكان مدنيان اثنان قتلا الخميس، أحدهما طفل سوري رضيع، في قصف شنّه تنظيم YPG الإرهابي على منطقة أقجة قلعة الحدودية بولاية شانلي أورفة.

وأوضح بيان صادر عن الولاية أن القذائف التي أطلقت من الأراضي السورية، سقطت في قضاء أقجة قلعة وقضاء جيلان بينار التركية، وأدت إلى مقتل الرضيع السوري محمد عمر ويبلغ من العمر 9 أشهر، والآخر مواطن تركي يدعى جيهان كونش.

كما قتل الطفل مظلوم غوناش (11عاماً)، والطفلة أليف تريم (11 عاماً)، جراء سقوط القذائف على منطقة جيلان بينار الحدودية بولاية شانلي أورفة، حسب بيان صادر عن الأخيرة.

وأسفرت قذائف الإرهابيين التي سقطت على أحياء مدينة نصيبين بولاية ماردين، عن مقتل السيدة فاطمة يلدز (48 عاماً) وطفليتها أمينة يلدز (12 عاماً)، وليلى يلدز (15 عاماً).

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الأربعاء، إطلاق جيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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