استُشهد جندي تركي في الاشتباكات الدائرة بين الجيشين التركي والوطني السوري من جهة، وإرهابيي تنظيم PKK/YPG، في إطار عملية نبع السلام التركية في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الجمعة، "نسأل الله الرحمة لشهيدنا الذي تلقينا نبأ استشهاده ببالغ من الحزن والألم". وأضاف البيان "نقدم التعازي لأسرته والقوات المسلحة التركية والشعب التركي العظيم، ونسأل الله الصبر لذويه".

وأطلق الجيشان التركي والوطني السوري، الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.