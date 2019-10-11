سياسة
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استشهاد جندي تركي في اشتباكات مع إرهابيي PKK/YPG
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، استشهاد جندي تركي في الاشتباكات الدائرة مع إرهابيي تنظيم PKK/YPG، في إطار عملية نبع السلام التركية في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا.
استشهاد جندي تركي في اشتباكات مع إرهابيي PKK/YPG
وزارة الدفاع التركية تعلن استشهاد جندي تركي خلال الاشتباكات الجارية مع إرهابيي تنظيم PKK/YPG
11 أكتوبر 2019

استُشهد جندي تركي في الاشتباكات الدائرة بين الجيشين التركي والوطني السوري من جهة، وإرهابيي تنظيم PKK/YPG، في إطار عملية نبع السلام التركية في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الجمعة، "نسأل الله الرحمة لشهيدنا الذي تلقينا نبأ استشهاده ببالغ من الحزن والألم". وأضاف البيان "نقدم التعازي لأسرته والقوات المسلحة التركية والشعب التركي العظيم، ونسأل الله الصبر لذويه".

وأطلق الجيشان التركي والوطني السوري، الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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