سياسة
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موسكو: لا نشك في حاجة تركيا إلى ضمان أمنها ومكافحة الإرهاب
أصدرت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، بياناً عقّبت فيه على عملية نبع السلام التركية، بالقول إن روسيا ليس لديها "أدنى شك في حاجة تركيا إلى ضمان أمنها ومكافحة الإرهاب".
موسكو: لا نشك في حاجة تركيا إلى ضمان أمنها ومكافحة الإرهاب
الخارجية الروسية تقول إنها لا تشك في حاجة تركيا إلى ضمان أمنها ومكافحة الإرهاب / Reuters
11 أكتوبر 2019

قالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، إنها لا تشك في حاجة تركيا إلى ضمان أمنها ومكافحة الإرهاب، تعقيباً على عملية نبع السلام شمالي سوريا.

وأضافت الخارجية في بيان، أن "العملية العسكرية كانت سبباً في الكثير من المخاوف الجدية".

وأكّد البيان أهمية الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، داعياً "جميع الأطراف إلى الإقدام على خطوات تحترم سيادة الأراضي السورية ووحدتها". وأردف "ليس لدينا أدنى شك في حاجة تركيا إلى ضمان أمنها ومكافحة الإرهاب".

وأشار البيان إلى وجود إمكانية للحوار بين نظام الأسد وتنظيم PKK/YPG الإرهابي، من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وأعربت الوزارة عن استعداد موسكو لتشجيع دول المنطقة على تطبيع العلاقات والحوار فيما بينها.

وأطلق الجيشان التركي والوطني السوري الأربعاء، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، بهدف تطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وداعش وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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