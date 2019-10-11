سياسة
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وزير الدفاع التركي وأمين عام حلف شمال الأطلسي يجتمعان في إسطنبول
عقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اجتماعاً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة أجراها الأخير إلى إسطنبول الجمعة.
وزير الدفاع التركي وأمين عام حلف شمال الأطلسي يجتمعان في إسطنبول
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ يجري زيارة إلى تركيا / AA
11 أكتوبر 2019

أفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع، بعقد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار اجتماعاً مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، خلال زيارة يجريها الأخير إلى تركيا الجمعة.

وأضاف البيان أن الاجتماع الذي جمع الوزير التركي والأمين العام لحلف الناتو عُقد الجمعة، في مدينة إسطنبول.

وأشار البيان إلى أن أقار وستولتنبرغ تناولا خلال الاجتماع قضايا تتعلق بالدفاع والأمن المشترك للدول الأعضاء في حلف الناتو.

ووصل ستولتنبرغ تركيا الجمعة، في إطار زيارة رسمية غير محددة المدة، أعلن عنها في وقت سابق.

وتتزامن الزيارة مع إطلاق تركيا عملية نبع السلام العسكرية، في المناطق المحتلة من قِبل تنظيم PKK/YPG الإرهابي، شرق الفرات في سوريا.

وأطلق الجيش التركي بالتعاون مع الجيش الوطني السوري الأربعاء، عملية نبع السلام لتطهير المنطقة من إرهابيي PKK/YPG و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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