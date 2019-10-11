سياسة
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المئات يشاركون في وقفة مؤيدة لـ"نبع السلام" في طرابلس اللبنانية
شارك مئات الناشطين اللبنانيين بمدينة طرابلس الجمعة، في وقفة تضامنية مؤيدة لعملية نبع السلام شرق الفرات بسوريا. وأجرت وكالة الأناضول مقابلات مع عدد من المشاركين في الوقفة، وقد أعربوا عن دعمهم العملية التركية.
المئات يشاركون في وقفة مؤيدة لـ"نبع السلام" في طرابلس اللبنانية
الرئيس التركي أعلن إطلاق الجيشين التركي والوطني السوري عملية نبع السلام لتطهير منطقة شرق الفرات من التنظيمات الإرهابية / AA
11 أكتوبر 2019

شارك مئات الناشطين اللبنانيين بمدينة طرابلس الجمعة، في وقفة تضامنية مؤيدة لعملية نبع السلام التركية شرق الفرات بسوريا.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام التركية بمنطقة "البداوي"على الطريق الدولي الذي يربط شمالي لبنان بالحدود السورية، دعماً لعملية نبع السلام ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.

في هذا الإطار أجرت الأناضول مقابلات مع عدد من الناشطين الذين عبروا عن تأييدهم لعملية "نبع السلام" العسكرية.

وفي حديث للأناضول، قال أحمد يونس إن "هذه الأعلام نرفعها دعماً لتركيا في مواجهاتها العسكرية، وأنا أؤيد هذه العملية التي ستقضي على الإرهابيين"، كما أكّد خالد العبد الله أن "تركيا وقفت ولا تزال تقف إلى جانب الفقراء، واستقبلت عدداً كبيراً من النازحين السوريين وعمليتها تطمح إلى السلام وتنظيف المنطقة من الإرهاب".

وقال خالد الغمراوي إن "شباب البداوي يؤيدون عملية نبع السلام التي بدأتها تركيا في الشمال السوري والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى محاربة الإرهاب وكل من يدّعي عكس ذلك فهو مخطئ".

وقال خالد الحسن "ندعم الرئيس التركي أردوغان ونشد على يديه في أية عملية يقوم بها فهو يمثلنا بكل ما يقوم به".

والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع الجيش الوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، وقال إن العملية تهدف إلى "تطهيرها (مناطق شرق الفرات) من إرهابيي PKK/YPG وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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