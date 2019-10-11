سياسة
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وزارة الدفاع التركية تنفي أخباراً كاذبة حول استهداف المدنيين
نفت وزارة الدفاع التركية الأخبار الكاذبة التي ينشرها إرهابيو تنظيمي PKK/YPG حول استهداف مدنيين في منطقتي "القامشلي" و"ديريك" في سوريا واصفة إياها بأنها "تتجاوز حدود العقل".
وزارة الدفاع التركية تنفي أخباراً كاذبة حول استهداف المدنيين
نفى بيان لوزارة الدفاع التركية الأخبار الكاذبة بشأن استهداف المدنيين في منطقتي "القامشلي" و"ديريك" / AA
11 أكتوبر 2019

وصفت وزارة الدفاع التركية، الأخبار الكاذبة التي ينشرها إرهابيو تنظيمي PKK/YPG حول استهداف سكان منطقتي "القامشلي" و"ديريك" في سوريا، بأنها "تتجاوز حدود العقل".

وجاء ذلك في بيان نشرته الجمعة، تعليقاً على أخبار كاذبة نشرها إرهابيو منظمة PKK/YPG حول عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات.

وأوضحت الوزارة أن الأخبار الكاذبة التي ينشرها إرهابيو تنظيم PKK/YPG، حول استهداف القوات التركية للسكان المدنيين في منطقتي القامشلي وديريك، "تتجاوز حدود العقل".

وشدّدت على أن القوات المسلحة التركية ليس لديها أي عنصر للعمليات في هذه المناطق المذكورة.

والأربعاء، أطلق الجيشان التركي والوطني السوري عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي PKK/YPG وتنظيم داعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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